Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко. Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив, що Росія наразі може атакувати Україну балістикою фактично щодня. За його словами, мова не йде про сотні ракет, однак кілька одиниць на добу ворог вже здатний запускати. Водночас ракет для перехоплення ворожої балістики бракує.

Про це член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Що сказав Федієнко про загрозу щоденних балістичних ударів Росією

"Давайте зафіксуємо, що балістичний обстріл може бути тепер кожного дня. Це не значить, що буде 100 ракет, але навіть 1, 2, 3 ракети можуть бути кожного дня. І, на жаль, це вже реалії", — зазначив депутат.

Він додав, що Росія обрала тактику масштабування виробництва балістичних ракет, тоді як Україна має обмежену кількість систем, здатних їх перехоплювати, а також відчуває нестачу боєприпасів до них. Федієнко припустив, що у світі вже може бути дефіцит протибалістичних ракет і тому Україні варто думати про власні розробки.

"Мені інколи здається, що просто в світі фізично вже не вистачає протибалістичних ракет для того, щоб перебити ту кількість, яку постійно масштабує Росія. У нас тільки один вихід... виробляти власну протибалістичну і балістичну ракету", — резюмував Олександр Федієнко.

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Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові балістичні удари по Україні. Він наголосив, що для протидії цій загрозі потрібні додаткові ракети-перехоплювачі для систем ППО.

Також ми писали, що ввечері 29 жовтня ворог вдарив по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу у місті палають склади, пошкоджено будинки та авто.