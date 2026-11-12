Работа мобильно-огневой группы. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

В ночь на 12 ноября российская армия нанесла удар по территории Украины с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также 123 ударных дронов различных типов. Силам обороны удалось сбить или нейтрализовать 94 цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 12 ноября

Во время атаки в ночь на 12 ноября враг применил ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон". Их запускали с территории Брянской, Воронежской и Курской областей России.

Российская армия выпустила по Украине 123 ударных беспилотника типа Shahed, 73 из них были реактивными, "Гербера", S8000 "Бандероль", "Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".

Для отражения воздушного нападения войска РФ задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Воздушные силы обороны сбили или подавили 5 "Бандероль"/"Дань-Т" и 89 вражеских беспилотников типа Shahed, 51 из которых был реактивным.

Специалистами зафиксированы попадания в 17 точках, а также падение сбитых целей в 18 точках.

Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: facebook.com/kpszsu

Мы писали, что эксперт Геннадий Хазан эксклюзивно сообщил в эфире Новини.LIVE, что силы ПВО могут противодействовать российским "Гераням-5К", однако стопроцентный сбитый невозможен. Он пояснил, что на поражение целей существенно влияют погодные условия и другие препятствия.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время он надеется увидеть новый радар для ПВО датского производства для FREYJA. Он рассчитывает, что государство получит оборудование как можно скорее.