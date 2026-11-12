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Главная Новости дня Удары РФ Искандерами, Цирконами и дронами: результаты работы ПВО

Удары РФ Искандерами, Цирконами и дронами: результаты работы ПВО

Ua ru
12 ноября 2026 09:41
Удары РФ с применением «Искандеров», «Цирконов» и дронов: сколько целей сбила ПВО facebook.com/TerritorialDefenseForces
Работа мобильно-огневой группы. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

В ночь на 12 ноября российская армия нанесла удар по территории Украины с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также 123 ударных дронов различных типов. Силам обороны удалось сбить или нейтрализовать 94 цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 12 ноября

Во время атаки в ночь на 12 ноября враг применил ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон". Их запускали с территории Брянской, Воронежской и Курской областей России.

Российская армия выпустила по Украине 123 ударных беспилотника типа Shahed, 73 из них были реактивными, "Гербера", S8000 "Бандероль", "Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".

Для отражения воздушного нападения войска РФ задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Воздушные силы обороны сбили или подавили 5 "Бандероль"/"Дань-Т" и 89 вражеских беспилотников типа Shahed, 51 из которых был реактивным.

Специалистами зафиксированы попадания в 17 точках, а также падение сбитых целей в 18 точках.

Удары РФ Искандерами, Цирконами и дронами: результаты работы ПВО - фото 1
Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: facebook.com/kpszsu

Мы писали, что эксперт Геннадий Хазан эксклюзивно сообщил в эфире Новини.LIVE, что силы ПВО могут противодействовать российским "Гераням-5К", однако стопроцентный сбитый невозможен. Он пояснил, что на поражение целей существенно влияют погодные условия и другие препятствия.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время он надеется увидеть новый радар для ПВО датского производства для FREYJA. Он рассчитывает, что государство получит оборудование как можно скорее.

ПВО ракеты дроны атака Воздушные Силы ВСУ баллистические ракеты реактивные дроны
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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