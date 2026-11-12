Удары РФ Искандерами, Цирконами и дронами: результаты работы ПВО
В ночь на 12 ноября российская армия нанесла удар по территории Украины с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также 123 ударных дронов различных типов. Силам обороны удалось сбить или нейтрализовать 94 цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 12 ноября
Во время атаки в ночь на 12 ноября враг применил ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон". Их запускали с территории Брянской, Воронежской и Курской областей России.
Российская армия выпустила по Украине 123 ударных беспилотника типа Shahed, 73 из них были реактивными, "Гербера", S8000 "Бандероль", "Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".
Для отражения воздушного нападения войска РФ задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько целей сбила ПВО в ночь на 12 ноября
Воздушные силы обороны сбили или подавили 5 "Бандероль"/"Дань-Т" и 89 вражеских беспилотников типа Shahed, 51 из которых был реактивным.
Специалистами зафиксированы попадания в 17 точках, а также падение сбитых целей в 18 точках.
Мы писали, что эксперт Геннадий Хазан эксклюзивно сообщил в эфире Новини.LIVE, что силы ПВО могут противодействовать российским "Гераням-5К", однако стопроцентный сбитый невозможен. Он пояснил, что на поражение целей существенно влияют погодные условия и другие препятствия.
Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время он надеется увидеть новый радар для ПВО датского производства для FREYJA. Он рассчитывает, что государство получит оборудование как можно скорее.