Робота мобільно-вогневої групи. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Російська армія у ніч проти 12 листопада атакувала територію України балістичними та протикорабельними ракетами, а також 123 ударними дронами різних типів. Силам оборони вдалось збити або подавити 94 цілі.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 12 листопада

Під час атаки в ніч проти 12 листопада ворог застосував ракети "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон". Їх запускали з території Брянської, Воронезької та Курської областей Росії.

Російська армія випустила по Україні 123 ударні безпілотники типу Shahed, 73 з них були реактивними, "Гербера", S8000 "Бандероль", "Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія".

Для відбиття повітряного нападу військ РФ залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також:

Скільки цілей збила ППО в ніч проти 12 листопада

Повітряні сили оборони збили або подавили 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих безпілотників типу Shahed, 51 з них був реактивним.

Фахівцями зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей на 18 локаціях.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: facebook.com/kpszsu

Ми писали, що експерт Геннадій Хазан ексклюзивно повідомив у ефірі Новини.LIVE, сили ППО можуть протидіяти російським "Гераням-5К", однак стовідсоткове збиття неможливе. Він пояснив, що на ураження цілей неабияк впливають погодні умови та інші перешкоди.

Новини.LIVE інформували, що за словами Президента України Володимира Зеленського, найближчим часом він сподівається побачити новий радар для ППО данського виробництва для FREYJA. Він розраховує, що держава отримає обладнання якомога скоріше.