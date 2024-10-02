Стрілянина у Тель-Авіві — серед постраждалих українка

Стрілянина в Тель-Авіві 1 жовтня. Фото: Reuters

Внаслідок теракту у Тель-Авіві загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих українка.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у телемарафоні "Єдині новини" у середу, 2 жовтня.

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У вівторок, 1 жовтня, на залізничному вокзалі Тель-Авіва в районі Яффо чоловіки з гвинтівками розстріляли людей. Стрілянина сталася за кілька хвилин до того, як Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю.

Корнійчук заявив, що внаслідок теракту загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення.

"На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, — 7 загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", — зазначив посол.

Він додав, що за попередньою інформацією, життю постраждалої нічого не загрожує.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.

Після атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран "заплатить" за масований ракетний удар по ізраїльських територіях.