Масова стрілянина в Ізраїлі — відомо про загиблих та поранених

Двоє підозрюваних в розстрілі людей в Ізраїлі. Фото: The Times of Israel

На залізничному вокзалі Тель-Авіва в Ізраїлі чоловіки з гвинтівками розстріляли людей. Відомо про вісьмох загиблих та багатьох поранених.

Про це повідомляють видання Daily Express та The Times of Israel.

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Стрілянина в Ізраїлі — щонайменше вісім загиблих

Стрілянина, що сталася у Тель-Авіві в районі Яффа, відбулася в той час, коли ізраїльтяни готувалися до нападу з боку Ірану. Повідомляється, що двоє озброєних гвинтівками чоловіків розстріляли групу людей на залізничному вокзалі.

На кадрах з місця події видно, як двоє чоловіків, озброєних штурмовою гвинтівкою, виходять з поїзда, при цьому на землі видно щонайменше одне тіло.

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Відомо про вісьмох вбитих та щонайменше сімох поранених.

Поліція заявила, що це, ймовірно, був терористичний напад. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що надає допомогу постраждалим, деякі з яких непритомні.

За попередніми даними, двох терористів, які вчинили теракт, вже "нейтралізували".

Нагадаємо, Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни. Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, по всій країні лунає тривога.

Раніше Новини.LIVE писали, що 1 жовтня Білий дім заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка свідчить про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.