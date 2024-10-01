Массовая стрельба в Израиле — известно про погибших и раненых

Двое подозреваемых в расстреле людей в Израиле. Фото: The Times of Israel

На железнодорожном вокзале Тель-Авива в Израиле мужчины с винтовками расстреляли людей. Известно о восьми погибших и множестве раненых.

Об этом сообщают издания Daily Express и The Times of Israel.

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Стрельба, произошедшая в Тель-Авиве, в районе Яффа, произошла в то время, когда израильтяне готовились к нападению со стороны Ирана. Сообщается, что двое вооруженных винтовками мужчин расстреляли группу людей на железнодорожном вокзале.

На кадрах с места происшествия видно, как двое мужчин, вооруженных штурмовой винтовкой, выходят из поезда, при этом на земле видно по меньшей мере одно тело.

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Известно о восьми убитых и по меньшей мере семерых раненых.

Полиция заявила, что это, вероятно, было террористическое нападение. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что оказывает помощь пострадавшим, некоторые из которых без сознания.

По предварительным данным, двоих террористов, совершивших теракт, уже "нейтрализовали".

Напомним, Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны. Согласно данным Армии обороны Израиля, по всей стране раздается тревога.

Ранее Новини.LIVE писали, что 1 октября Белый дом заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.