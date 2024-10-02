Стрельба в Тель-Авиве — среди пострадавших украинка

Стрельба в Тель-Авиве 1 октября. Фото: Reuters

В результате теракта в Тель-Авиве погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших украинка.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в телемарафоне "Єдині новини" в среду, 2 октября.

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Во вторник, 1 октября, на железнодорожном вокзале Тель-Авива в районе Яффо мужчины с винтовками расстреляли людей. Стрельба произошла за несколько минут до того, как Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю.

Корнийчук заявил, что в результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения.

"К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, — 7 погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", — отметил посол.

Он добавил, что по предварительной информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

После атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран "заплатит" за массированный ракетный удар по израильским территориям.