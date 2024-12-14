У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у теракті

Затриманий. Фото: СБУ

У Дніпрі у суботу, 14 грудня, біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій. Внаслідок цього загинула людина та є поранені, поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Вибух у Дніпрі 14 грудня

"Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вчиненні теракту", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що вибух стався о 14:45 біля однієї з адміністративних будівель у центральному районі міста. Наразі медики борються за життя чотирьох постраждалих.



За попередньою інформацією, 37-річний зловмисник діяв за вказівками спецслужб Росії. Правоохоронцям вдалося його розшукати та затримати за кілька годин після підриву.

Затриманий. Фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ кваліфікували його дії як терористичний акт. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Скриншот допису Нацполіції

Водночас за даними СБУ, зловмисник вже був раніше судимий. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки та всі необхідні слідчі дії.

Також вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

Скриншот допису СБУ

Раніше ЗМІ писали, що вибух у Дніпрі стався на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

Внаслідок інциденту є загиблий та ще четверо дістали поранення, серед яких двоє поліцейських. Їх доставили до лікарні для надання допомоги.

Згодом у місті на ще одній вулиці пролунав вибух у багатоповерхівці. Це сталося після відключення світла.