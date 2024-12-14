Вибух у Дніпрі 14 грудня — що відомо

Вибух у Дніпрі — поліція повідомила про загиблого
У Дніпрі у суботу, 14 грудня, біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій. Відомо про одного загиблого та двох поранених, на місці працює поліція.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Теракт у Дніпрі 14 грудня
"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції уточнили, що інцидент стався близько 14:45, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Відповідні фахівці встановлюють обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Раніше ЗМІ повідомляли, що це сталося на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.
Також ми писали, що 10 грудня в Одеській області троє чоловіків підірвали димову шашку у приміщенні супермаркету.
Читайте Новини.LIVE!