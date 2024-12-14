Вибух у Дніпрі 14 грудня — що відомо

Поліція. Фото: Нацполіція

У Дніпрі у суботу, 14 грудня, біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій. Відомо про одного загиблого та двох поранених, на місці працює поліція.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Поліція. Фото: Нацполіція

Поліція. Фото: Нацполіція

У Нацполіції уточнили, що інцидент стався близько 14:45, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Поліція. Фото: Нацполіція

Відповідні фахівці встановлюють обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Скриншот допису Нацполіції

Раніше ЗМІ повідомляли, що це сталося на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

Також ми писали, що 10 грудня в Одеській області троє чоловіків підірвали димову шашку у приміщенні супермаркету.