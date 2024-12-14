Взрыв в Днепре 14 декабря - что известно

Полиция. Фото: Нацполиция

В Днепре в субботу, 14 декабря, возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство. Известно об одном погибшем и двух раненых, на месте работает полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, ранены, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу" , — говорится в сообщении.

Полиция. Фото: Нацполиция

Полиция. Фото: Нацполиция

В Нацполиции уточнили, что инцидент произошел около 14.45, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Полиция. Фото: Нацполиция

Соответствующие специалисты устанавливают обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

Скриншот поста Нацполиции

Ранее СМИ сообщали, что это произошло на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.

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