Взрыв в Днепре 14 декабря - что известно

Взрыв в Днепре — полиция сообщила о погибшем
В Днепре в субботу, 14 декабря, возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство. Известно об одном погибшем и двух раненых, на месте работает полиция.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Теракт в Днепре 14 декабря
"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, ранены, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу" , — говорится в сообщении.
В Нацполиции уточнили, что инцидент произошел около 14.45, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.
Соответствующие специалисты устанавливают обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия.
Ранее СМИ сообщали, что это произошло на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.
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