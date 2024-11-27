У Житомирі російські диверсанти здійснили теракт біля будівлі поліції

Співробітники СБУ затримали зловмисників. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агентів Російської Федерації, які підірвали вибуховий пристрій біля районного управління поліції у Житомирі. Внаслідок вибуху було травмовано правоохоронця.

Про це повідомило СБУ у середу, 27 листопада.

Читайте також:

Здійснили вибух біля відділку поліції

СБУ та Нацполіція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

Згідно з матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канал, який обіцяв "швидкі гроші".

Для здійснення теракту фігуранти справи привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції.

Виконуючи вказівки своїх кураторів, зловмисники начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили "віддалено" за допомогою мобільного телефону.

"При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу", — говориться у повідомленні.

Поліція затримала підривників

Усі п’ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані "по гарячих слідах" у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед затриманих — 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. Рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні.

Далі ворожі завдання виконували мешканці Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці "компоненти" із таємного сховку і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій.

Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру у скоєнні терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Співробітник СБУ із підозрюваним. Фото: СБУ

Знімок пакета з вибухівкою. Фото: СБУ

Уламки та компоненти вибухівки. Фото: СБУ

Нагадуємо, троє молодиків на замовлення куратора з інтернету палили важливі об'єкти у різних регіонах України. Наймолодшому з них 15 років. Тепер хлопцям загрожують тюремні строки.

Також ми писали про теракт у Києві, до якого причетний юний одесит.