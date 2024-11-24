В Україні збільшилась кількість диверсій проти правоохоронців — що відомо

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається зростання кількості диверсій проти силовиків. Злочинці застосовують вибухові пристрої для організації підривів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах у неділю, 24 листопада.

Читайте також:

Диверсії проти силовиків

Один із випадків стосувався підриву військовослужбовця в Дніпровському районі Києва. Біля автомобіля було знайдено пакет, а на дереві встановлена камера, яка вела трансляцію.

Караульний, обходячи територію, помітив пакет і, коли нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який був активований дистанційно. За інформацією джерел, військовий загинув на місці.

Ще один випадок стався у середині листопада у Печерському районі Києва. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка. Вона говорила, що зачинилась у ванній кімнаті.

На місце події прибула поліція. Правоохоронці зателефонували жінці, і вона зазначила, що двері квартири не зачинені, дозволивши їм увійти. Зробивши крок всередину, поліцейські почули звук спрацьовування чеки гранати і встигли зачинити двері.

Внаслідок цього стався вибух у коридорі квартири. Відомо, що вона була орендованою. Правоохоронці затримали причетних.

Нагадаємо, 22 листопада у Києві внаслідок вибуху загинув чоловік. На місце події прибули правоохоронці.

Також у Києві в одному з готелів сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина, а двоє отримали поранення.