В Украине увеличилось количество диверсий против правоохранителей — что известно

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается рост количества диверсий против силовиков. Преступники применяют взрывные устройства для организации подрывов.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в воскресенье, 24 ноября.

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Диверсии против силовиков

Один из случаев касался подрыва военнослужащего в Днепровском районе Киева. Возле автомобиля был найден пакет, а на дереве установлена камера, которая вела трансляцию.

Караульный, обходя территорию, заметил пакет и, когда наклонился к нему, сработало взрывное устройство, которое было активировано дистанционно. По информации источников, военный погиб на месте.

Еще один случай произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины. Она говорила, что закрылась в ванной комнате.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители позвонили женщине, и она отметила, что дверь квартиры не закрыта, позволив им войти. Сделав шаг внутрь, полицейские услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь.

В результате этого произошел взрыв в коридоре квартиры. Известно, что она была арендованной. Правоохранители задержали причастных.

Напомним, 22 ноября в Киеве в результате взрыва погиб мужчина. На место происшествия прибыли правоохранители.

Также в Киеве в одной из гостиниц произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, а двое получили ранения.