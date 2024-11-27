В Житомире российские диверсанты совершили теракт у здания полиции

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агентов Российской Федерации, взорвавших взрывное устройство возле районного управления полиции в Житомире. В результате взрыва был травмирован правоохранитель.

Об этом сообщило СБУ в среду, 27 ноября.

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СБУ и Нацполиция задержали пять агентов РФ, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира. В результате взрыва был травмирован один правоохранитель, находившийся на месте происшествия.

Согласно материалам дела, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, завербовавших их через Телеграмм-канал, обещавший "быстрые деньги".

Для совершения теракта фигуранты дела привели в действие самодельное взрывное устройство у здания местного райуправления полиции.

Следуя указаниям своих кураторов, злоумышленники начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона.

"При этом на месте происшествия агенты установили скрытые видеокамеры, фиксировавшие подрыв в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Полиция задержала взрывников

Все пятеро террористов, действовавших отдельно друг от друга, были задержаны "по горячим следам" в результате спецоперации в областном центре. Среди задержанных 46-летний харьковчанин, дважды отбывавший наказание за разбой и грабеж. Рецидивист покупал составляющие к взрывчатке, которые потом прятал в заранее оговоренном тайнике.

Далее вражеские задачи выполняли жители Житомира 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайного тайника и по предоставленным им схемам в съемной квартире изготовили взрывное устройство.

Два других соучастника установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сотрудник СБУ с подозреваемым. Фото: СБУ

Снимок пакета с взрывчаткой. Фото: СБУ

Обломки и компоненты взрывчатки. Фото: СБУ

Напоминаем, трое молодых людей по заказу куратора из интернета жгли важные объекты в разных регионах Украины. Младшему из них 15 лет. Теперь ребятам угрожают тюремные сроки.

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