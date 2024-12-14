Теракт у Дніпрі 14 грудня — що відомо

У Дніпрі стався теракт з вибухівкою, — ЗМІ
У Дніпрі у неділю, 14 грудня, стався теракт. За інформацією місцевих, вибуховий пристрій здетонував поряд з автомобілем.
Про це повідомляють нардеп Максим Бужанський та місцеві Telegram-канали.
Теракт у Дніпрі
"Теракт у Дніпрі. Подробиці повідомлять уповноважені особи, але якщо комусь не вистачало проявів війни, це вони", — наголосив Бужанський.
Місцеві пишуть, що на місці вибуху вже працюють медики та правоохоронці. За інформацією "Суспільного", це сталося на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.
"Пристрій вибухнув біля автівки", — йдеться у повідомлення місцевого Telegram-каналу.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо, 10 грудня в Одеській області троє чоловіків підірвали димову шашку у приміщенні супермаркету.
Раніше СБУ та Нацполіція затримали агентів Росії, які спровокували вибух біля районного відділення поліції в Житомирі.
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