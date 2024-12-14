Теракт у Дніпрі 14 грудня — що відомо

Правоохоронці на місці вибуху в Дніпрі. Фото: "Суспільне"

У Дніпрі у неділю, 14 грудня, стався теракт. За інформацією місцевих, вибуховий пристрій здетонував поряд з автомобілем.

Про це повідомляють нардеп Максим Бужанський та місцеві Telegram-канали.

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Теракт у Дніпрі

"Теракт у Дніпрі. Подробиці повідомлять уповноважені особи, але якщо комусь не вистачало проявів війни, це вони", — наголосив Бужанський.

Допис Бужанського. Фото: скриншот

Місцеві пишуть, що на місці вибуху вже працюють медики та правоохоронці. За інформацією "Суспільного", це сталося на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

Правоохоронці на місці вибуху в Дніпрі. Фото: "Суспільне"

Правоохоронці на місці вибуху в Дніпрі. Фото: "Суспільне"

"Пристрій вибухнув біля автівки", — йдеться у повідомлення місцевого Telegram-каналу.

Правоохоронці на місці вибуху в Дніпрі. Фото: "Суспільне"

Наразі офіційної інформації немає.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 грудня в Одеській області троє чоловіків підірвали димову шашку у приміщенні супермаркету.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали агентів Росії, які спровокували вибух біля районного відділення поліції в Житомирі.