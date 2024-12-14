Теракт в Днепре 14 декабря — что известно

В Днепре произошел теракт со взрывчаткой, — СМИ
В Днепре в воскресенье, 14 декабря, произошел теракт. По информации местных, взрывное устройство сдетонировало рядом с автомобилем.
Об этом сообщают нардеп Максим Бужанский и местные Telegram-каналы.
Теракт в Днепре
"Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица, но если кому-то не хватало проявлений войны, это они", — подчеркнул Бужанский.
Местные пишут, что на месте взрыва уже работают медики и правоохранители. По информации "Суспільного", это произошло на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.
"Устройство взорвалось у автомобиля", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.
Пока официальной информации нет.
Напомним, 10 декабря в Одесской области трое мужчин взорвали дымовую шашку в помещении супермаркета.
Ранее СБУ и Нацполиция задержали агентов России, которые спровоцировали взрыв возле районного отделения полиции в Житомире.
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