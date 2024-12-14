Теракт в Днепре 14 декабря — что известно

Правоохранители на месте взрыва в Днепре. Фото: "Суспільне"

В Днепре в воскресенье, 14 декабря, произошел теракт. По информации местных, взрывное устройство сдетонировало рядом с автомобилем.

Об этом сообщают нардеп Максим Бужанский и местные Telegram-каналы.

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Теракт в Днепре

"Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица, но если кому-то не хватало проявлений войны, это они", — подчеркнул Бужанский.

Пост Бужанского. Фото: скриншот

Местные пишут, что на месте взрыва уже работают медики и правоохранители. По информации "Суспільного", это произошло на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.

Правоохранители на месте взрыва в Днепре. Фото: "Суспільне"

Правоохранители на месте взрыва в Днепре. Фото: "Суспільне"

"Устройство взорвалось у автомобиля", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Правоохранители на месте взрыва в Днепре. Фото: "Суспільне"

Пока официальной информации нет.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 10 декабря в Одесской области трое мужчин взорвали дымовую шашку в помещении супермаркета.

Ранее СБУ и Нацполиция задержали агентов России, которые спровоцировали взрыв возле районного отделения полиции в Житомире.