В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в теракте

Теракт в Днепре — полиция задержала подозреваемого
В Днепре в субботу, 14 декабря, возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство. В результате погиб человек и есть раненые, полиция задержала подозреваемого.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Взрыв в Днепре 14 декабря
"Полицейские Днепра задержали подозреваемого в совершении теракта", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что взрыв произошел в 14:45 возле одного из административных зданий в центральном районе города. В настоящее время медики борются за жизнь четырех пострадавших.
По предварительной информации, 37-летний злоумышленник действовал по указаниям спецслужб России. Правоохранителям удалось его разыскать и задержать через несколько часов после подрыва.
В настоящее время следователи СБУ квалифицировали его действия как террористический акт. Мужчине грозит пожизненное заключение.
В то же время, по данным СБУ, злоумышленник уже был ранее судим. По месту жительства задержанного продолжаются обыски и все необходимые следственные действия.
Также решают вопрос об избрании меры пресечения и оглашении подозрения.
Ранее СМИ писали, что взрыв в Днепре произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.
В результате инцидента погиб погибший и еще четверо получили ранения, среди которых двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания помощи.
Впоследствии в городе на еще одной улице раздался взрыв в многоэтажке. Это произошло после отключения света.
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