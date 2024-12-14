У Дніпрі на ще одній вулиці пролунав вибух

Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі у суботу, 14 грудня, пролунав ще один вибух. Він стався на вулиці Незалежності в одному з будинків.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"Ще один вибух стався на вулиці Незалежності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією очевидців, це сталося після відключення світла близько 16:00. Вибух пролунав у багатоповерхівці.

Скриншот допису

Раніше ЗМІ повідомляли, що на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки у Дніпрі стався теракт — біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій.

Згодом Нацполіція заявила про одного загиблого чоловіка та двох поранених правоохоронців. На місці працює поліція.