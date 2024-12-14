В Днепре на еще одной улице раздался взрыв

Полиция на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепре в субботу, 14 декабря, прогремел еще один взрыв. Он произошел на улице Независимости в одном из домов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Еще один взрыв произошел на улице Независимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации очевидцев, это произошло после отключения света около 16:00. Взрыв раздался в многоэтажке.

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Ранее СМИ сообщали, что на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт — возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство.

Позже Нацполиция заявила об одном погибшем мужчине и двух раненых правоохранителях. На месте работает полиция.