В Днепре на еще одной улице раздался взрыв

В Днепре произошел еще один взрыв
В Днепре в субботу, 14 декабря, прогремел еще один взрыв. Он произошел на улице Независимости в одном из домов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Повторный взрыв в Днепре 14 декабря
"Еще один взрыв произошел на улице Независимости", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации очевидцев, это произошло после отключения света около 16:00. Взрыв раздался в многоэтажке.
Ранее СМИ сообщали, что на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт — возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство.
Позже Нацполиция заявила об одном погибшем мужчине и двух раненых правоохранителях. На месте работает полиция.
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