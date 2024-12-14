Теракт у Дніпрі 14 грудня — відео вибуху автомобіля

Теракт в Дніпрі — у мережі показали момент вибуху
У Дніпрі у неділю, 14 грудня, пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо про теракт. У мережі опублікували момент детонації вибухівки.
Відео поширили у соцмережах.
Вибух в Дніпрі
За інформацією ЗМІ, вибух стався біля будівлі територіального центру комплектування. Внаслідок цього загинув військовий.
Наразі тривають оперативні дії. Інцидент, ймовірно, кваліфікують як теракт.
Нагадаємо, 14 грудня у Дніпрі стався теракт. Відомо, що вибухівка здетонувала поряд з автомобілем.
Згодом у Нацполіції повідомили про одного загиблого та двох поранених.
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