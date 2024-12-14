Теракт в Днепре 14 декабря — видео взрыва автомобиля

Правоохранители на месте взрыва. Фото: "Суспільне"

В Днепре в воскресенье, 14 декабря, раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно о теракте. В сети опубликовали момент детонации взрывчатки.

Видео распространили в соцсетях.

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По информации СМИ, взрыв произошел у здания территориального центра комплектования. В результате этого погиб военный.

Последствия взрыва в Днепре 14 декабря. Фото: соцсети

Взрывчатка на месте инцидента. Фото: соцсети

Сейчас продолжаются оперативные действия. Инцидент, вероятно, квалифицируют как теракт.

Пост "РБК-Украины". Фото: скриншот

Напомним, 14 декабря в Днепре произошел теракт. Известно, что взрывчатка сдетонировала рядом с автомобилем.

Впоследствии в Нацполиции сообщили об одном погибшем и двух раненых.