Теракт в Днепре 14 декабря — видео взрыва автомобиля

Теракт в Днепре — в сети показали момент взрыва
В Днепре в воскресенье, 14 декабря, раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно о теракте. В сети опубликовали момент детонации взрывчатки.
Видео распространили в соцсетях.
Взрыв в Днепре
По информации СМИ, взрыв произошел у здания территориального центра комплектования. В результате этого погиб военный.
Сейчас продолжаются оперативные действия. Инцидент, вероятно, квалифицируют как теракт.
Напомним, 14 декабря в Днепре произошел теракт. Известно, что взрывчатка сдетонировала рядом с автомобилем.
Впоследствии в Нацполиции сообщили об одном погибшем и двух раненых.
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