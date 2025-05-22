У Ватикані наступного тижня будуть технічні переговори Росії та України

Папа Римський Лео. Фото: XIV REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Фінляндії Александер Стубб запевнив, що Сполучені Штати й надалі залишаються активним посередником у спробах врегулювання війни, яку Росія веде проти України. У Ватикані незабаром можуть відбутися технічні переговори.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Гельсінкі на семінарі Центрального союзу ділового життя, передає Yle.

Реклама

Читайте також:

Президент Фінляндії переконаний, що США не вийдуть з переговорного процесу

За словами Стубба, США не будуть виходити з переговорів. Нині у процесі з'явилися нові учасники: якщо раніше роль посередника виконували переважно США, то тепер до зусиль долучається й Європа.

Він назвав таку динаміку позитивною, оскільки вона свідчить про готовність Європейського Союзу долучитися до діалогу щодо припинення вогню в Україні та до обговорення умов потенційного миру.

Крім того, президент повідомив, що за підсумками нещодавньої телефонної розмови Дональда Трампа з європейськими лідерами стало відомо: Україна та Росія продовжать контакти щодо можливого перемир’я. Ймовірно, наступний етап технічних переговорів відбудеться вже наступного тижня у Ватикані.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем повідомив про результати переговорів з послом Китаю та закликав завершити війну в Україні.

Тим часом в Німеччині канцлер Фрідріх Мерц заявив, що закінчення війни в Україні наразі малоймовірне, а міністр оборони країни Борис Пісторіус розкритикував Дональда Трампа за його риторику до Путіна та України.

Водночас президент Чехії Петр Павел сказав, що потенційний вихід США з переговорного процесу може стати "подарунком" для Путіна.