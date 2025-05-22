В Ватикане на следующей неделе будут технические переговоры России и Украины

Технические переговоры РФ и Украины могут состояться в Ватикане
Президент Финляндии Александер Стубб заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем остаются активным посредником в попытках урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины. В Ватикане вскоре могут состояться технические переговоры.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Хельсинки на семинаре Центрального союза деловой жизни, передает Yle.
Президент Финляндии убежден, что США не выйдут из переговорного процесса
По словам Стубба, США не будут выходить из переговоров. Сейчас в процессе появились новые участники: если раньше роль посредника выполняли преимущественно США, то теперь к усилиям присоединяется и Европа.
Он назвал такую динамику положительной, поскольку она свидетельствует о готовности Европейского Союза присоединиться к диалогу о прекращении огня в Украине и к обсуждению условий потенциального мира.
Кроме того, президент сообщил, что по итогам недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с европейскими лидерами стало известно: Украина и Россия продолжат контакты относительно возможного перемирия. Вероятно, следующий этап технических переговоров состоится уже на следующей неделе в Ватикане.
Напомним, сенатор США Линдси Грэм сообщил о результатах переговоров с послом Китая и призвал завершить войну в Украине.
Между тем в Германии канцлер Фридрих Мерц заявил, что окончание войны в Украине пока маловероятно, а министр обороны страны Борис Писториус раскритиковал Дональда Трампа за его риторику к Путину и Украине.
В то же время президент Чехии Петр Павел сказал, что потенциальный выход США из переговорного процесса может стать "подарком" для Путина.
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