В Ватикане на следующей неделе будут технические переговоры России и Украины

Папа Римский Лео. Фото: XIV REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Финляндии Александер Стубб заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем остаются активным посредником в попытках урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины. В Ватикане вскоре могут состояться технические переговоры.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Хельсинки на семинаре Центрального союза деловой жизни, передает Yle.

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По словам Стубба, США не будут выходить из переговоров. Сейчас в процессе появились новые участники: если раньше роль посредника выполняли преимущественно США, то теперь к усилиям присоединяется и Европа.

Он назвал такую динамику положительной, поскольку она свидетельствует о готовности Европейского Союза присоединиться к диалогу о прекращении огня в Украине и к обсуждению условий потенциального мира.

Кроме того, президент сообщил, что по итогам недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с европейскими лидерами стало известно: Украина и Россия продолжат контакты относительно возможного перемирия. Вероятно, следующий этап технических переговоров состоится уже на следующей неделе в Ватикане.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм сообщил о результатах переговоров с послом Китая и призвал завершить войну в Украине.

Между тем в Германии канцлер Фридрих Мерц заявил, что окончание войны в Украине пока маловероятно, а министр обороны страны Борис Писториус раскритиковал Дональда Трампа за его риторику к Путину и Украине.

В то же время президент Чехии Петр Павел сказал, что потенциальный выход США из переговорного процесса может стать "подарком" для Путина.