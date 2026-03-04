Відео
Головна Новини дня Танкер під російським прапором загорівся у Середземному морі

Танкер під російським прапором загорівся у Середземному морі

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 11:49
Пожежа на Arctic Metagaz у Середземному морі — що відомо про екіпаж
Пожежа на танкері. Фото: кадр з відео

Танкер-газовоз Arctic Metagaz під російським прапором 3 березня загорівся у Середземному морі. Збройні сили Мальти заявили, що екіпаж виявили неушкодженим у рятувальному човні в пошуково-рятувальному районі Лівії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Reuters.

Танкер тіньового флоту для транспортування зрідженого природного газу Arctic Metagaz, що плаває під російським прапором і нині перебуває під санкціями США та Великої Британії, загорівся у Середземному морі. 

Збройні сили Мальти заявили, що отримали сигнал лиха щодо цього судна та виявили екіпаж у рятувальному човні. За повідомленням мальтійської сторони, людей знайшли в межах пошуково-рятувального району Лівії, при цьому весь екіпаж, за наявною інформацією, перебував у безпеці.

Останній раз Arctic Metagaz передавав координати біля узбережжя Мальти в понеділок, що випливає з даних відстеження суден на платформі MarineTraffic.

Arctic Metagaz
Arctic Metagaz після аварії. Фото: Сергій Стерненко

Одна з осіб, на яку посилаються джерела, без надання доказів припустила, що загоряння могло бути наслідком атаки військового безпілотника. Але поки що жодних підтверджень цієї версії в наведеній інформації не було.

Arctic Metagaz
Танкер у диму з пробоїною. Фото: Сергій Стерненко

Також в Росії підтвердили факт катастрофи. Мінтранс Росії підтвердив атаку на російське судно в Середземному морі і звинуватив у ній Україну.

"Ми кваліфікуємо те, що сталося, як акт міжнародного тероризму і морського піратства, грубе порушення основоположних норм міжнародного морського права", — зазначив Мінтранс.

Раніше Володимир Зеленський закликав партнерів застосовувати жорсткіші санкції проти російського тіньового флоту, завдяки якому Кремль здатен фінансувати війну проти України й надалі.

Так нещодавно Бельгія конфіскувала танкер РФ, який був під санкціями кількох країн.

нафта Росія танкер Тіньовий флот РФ Середземне море
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
