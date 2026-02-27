Федоров пояснив як експорт нафти РФ впливає на обстріли України

Нафтовий танкер "Володимир Мономах" компанії "Роснефть" під російським прапором проходить Босфором. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Росія нарощує експорт сирої нафти, щоб отримати більше грошей для виробництва ракет. Кремль відчуває жорсткий ріст дефіциту бюджету через війну, тому Україні потрібно посилювати тиск на нафтовий сектор і "тіньовий флот".

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони, повідомляє Новини.LIVE.

За словами міністра, одним із ключових завдань є блокування російського тіньового флоту, який використовується для обходу обмежень і підтримки експортних потоків.

"Завдання працювати над блокування російського "тіньового флоту". Взялися за це, як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза", — сказав Федоров.

Він додав, що паралельно Україна планує просувати обмеження російської нафтопереробки та працювати й за іншими напрямами, які мають посилювати загальний тиск. За словами Федорова, для цього вже розгортається співпраця з українськими та міжнародними інститутами, громадськими організаціями і профільними службами.

Федоров прямо пов'язав нафтові доходи РФ з можливістю продовжувати удари по Україні. Він заявив, що Росія фактично одразу запускає по Україні ракети, які щойно виготовляє на заводі.

"Вони збільшили експорт сирої нафти їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", — наголосив очільник Міноборони України.

Зазначимо, що аналітики прогнозують проблеми з експортом нафти для Росії, які будуть особливо відчутними влітку. Кремлю доводиться розпродувати нафту з великими знижками, але країн, куди її можна доставити, стає дедалі менше.

Президент України Володимир Зеленський закликав зупинити продаж нафти з Росії до Європи.