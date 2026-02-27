Минобороны сосредоточится на блокировании теневого флота России

Нефтяной танкер "Владимир Мономах" компании "Роснефть" под российским флагом проходит по Босфору. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Россия применяет ракеты по Украине практически сразу из-под конвеера, а для производства ей нужно все больше и больше денег из-за дефицита бюджета. Минобороны Украины поставило задачу повлиять с партнерами еще жестче на работу теневого флота РФ, чтобы он не могу перевозить нефть.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны, сообщает Новини.LIVE.

По словам министра, одной из ключевых задач является блокирование российского теневого флота, который используется для обхода ограничений и поддержания экспортных потоков.

"Задача работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза", — сказал Федоров.

Он добавил, что параллельно Украина планирует продвигать ограничения российской нефтепереработки и работать и по другим направлениям, которые должны усиливать общее давление. По словам Федорова, для этого уже разворачивается сотрудничество с украинскими и международными институтами, общественными организациями и профильными службами.

Федоров прямо связал нефтяные доходы РФ с возможностью продолжать удары по Украине. Он заявил, что Россия фактически сразу запускает по Украине ракеты, которые только что изготавливает на заводе.

"Они увеличили экспорт сырой нефти им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Отметим, что аналитики прогнозируют проблемы с экспортом нефти для России, которые будут особенно ощутимыми летом. Кремлю приходится распродавать нефть с большими скидками, но стран, куда ее можно доставить, становится все меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить продажу нефти из России в Европу.