Судно РФ под санкциями США и Великобритании загорелось у Мальты

Дата публикации 4 марта 2026 11:49
Пожар на танкере Arctic Metagaz под российским флагом — подробности
Пожар на танкере. Фото: кадр из видео

В Средиземном море у Мальты вспыхнул пожар на танкере с газом Arctic Metagaz, которое перевозит сжиженный природный газ и находится под санкциями США и Великобритании. Мальтийские военные сообщили, что люди с судна находятся в безопасности на спасательной лодке в зоне ответственности Ливии. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Reuters.

Читайте также:

В Средиземном море горел российский танкер с газом

Танкер теневого флота для транспортировки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, плавающий под российским флагом и ныне находящийся под санкциями США и Великобритании, загорелся в Средиземном море.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сигнал бедствия относительно этого судна и обнаружили экипаж в спасательной лодке. По сообщению мальтийской стороны, людей нашли в пределах поисково-спасательного района Ливии, при этом весь экипаж, по имеющейся информации, находился в безопасности.

Последний раз Arctic Metagaz передавал координаты у побережья Мальты в понедельник, что следует из данных отслеживания судов на платформе MarineTraffic.

Arctic Metagaz
Arctic Metagaz после крушения. Фото: Сергей Стерненко

Один из лиц, на которого ссылаются источники, без предоставления доказательств предположил, что возгорание могло быть следствием атаки военного беспилотника. Но пока никаких подтверждений этой версии в приведенной информации не было.

Arctic Metagaz
Танкер в дыму с пробоиной. Фото: Сергей Стерненко

Также в России подтвердили факт катастрофы. Минтранс России подтвердил атаку на российское судно в Средиземном море и обвинил в ней Украину.

"Мы квалифицируем произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, грубое нарушение основополагающих норм международного морского права", — отметил Минтранс.

Ранее Владимир Зеленский призвал партнеров применять более жесткие санкции против российского теневого флота, благодаря которому Кремль способен финансировать войну против Украины и в дальнейшем.

Так недавно Бельгия конфисковала танкер РФ, который был под санкциями нескольких стран.

нефть Россия танкер Теневой флот РФ Средиземное море
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
