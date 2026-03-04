Пожар на танкере Arctic Metagaz под российским флагом — подробности

Судно РФ под санкциями США и Великобритании загорелось у Мальты
В Средиземном море у Мальты вспыхнул пожар на танкере с газом Arctic Metagaz, которое перевозит сжиженный природный газ и находится под санкциями США и Великобритании. Мальтийские военные сообщили, что люди с судна находятся в безопасности на спасательной лодке в зоне ответственности Ливии.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Reuters.
В Средиземном море горел российский танкер с газом
Танкер теневого флота для транспортировки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, плавающий под российским флагом и ныне находящийся под санкциями США и Великобритании, загорелся в Средиземном море.
Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сигнал бедствия относительно этого судна и обнаружили экипаж в спасательной лодке. По сообщению мальтийской стороны, людей нашли в пределах поисково-спасательного района Ливии, при этом весь экипаж, по имеющейся информации, находился в безопасности.
Последний раз Arctic Metagaz передавал координаты у побережья Мальты в понедельник, что следует из данных отслеживания судов на платформе MarineTraffic.
Один из лиц, на которого ссылаются источники, без предоставления доказательств предположил, что возгорание могло быть следствием атаки военного беспилотника. Но пока никаких подтверждений этой версии в приведенной информации не было.
Также в России подтвердили факт катастрофы. Минтранс России подтвердил атаку на российское судно в Средиземном море и обвинил в ней Украину.
"Мы квалифицируем произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, грубое нарушение основополагающих норм международного морского права", — отметил Минтранс.
Ранее Владимир Зеленский призвал партнеров применять более жесткие санкции против российского теневого флота, благодаря которому Кремль способен финансировать войну против Украины и в дальнейшем.
Так недавно Бельгия конфисковала танкер РФ, который был под санкциями нескольких стран.
Читайте Новини.LIVE!