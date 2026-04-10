Свириденко: ціни на пальне могли перевищити 100 грн

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Ціни на пальне в Україні могли зрости до понад 100 грн за літр, однак цього вдалося не допустити. Уряд зосередився на тому, щоб уникнути дефіциту пального для армії, населення та аграріїв. Водночас держава впливає на ринок через держкомпанії та співпрацю з операторами АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко під час виступу у Верховній Раді України.

Свириденко про ціни на пальне в Україні

Прем’єрка Юлія Свириденко пояснила, що за міжнародними розрахунками вартість пального вже могла б перевищити 100 грн за літр, однак ситуацію вдалося втримати під контролем.

Водночас вона додала, що після паливної кризи 2022 року уряд визначив пріоритетом стабільне забезпечення ринку. Для цього всім операторам АЗС поставили завдання не допустити нестачі пального, зокрема для потреб ЗСУ та посівної кампанії.

"Якщо перерахувати ціну за міжнародною формулою, то станом на сьогодні вона могла б вже перетнути позначку в 100 гривень. Цього не відбулось. Дуже важливо для нашої держави після тої паливної кризи, яку ми переживали у 2022 році, зробити так, щоб, по-перше, у нас не було дефіциту палива для забезпечення ЗСУ, і не було дефіциту палива для населення і для проведення посівної", — зазначила очільниця уряду.

За словами прем'єрки, окрему роль у стримуванні ситуації відіграє державна "Укрнафта", яка працює з мінімальною рентабельністю та фактично задає орієнтир для інших учасників ринку.

Свириденко зазначила, що уряд застосовує соціальні інструменти підтримки. Зокрема, програма допомоги передбачає виплати для вразливих категорій населення — пенсіонерів і внутрішньо переміщених осіб, і вже мільйони українців отримали ці кошти.

Крім того, прем'єрка додала, що Україна не запроваджувала обмежень на продаж пального чи різких податкових змін, як це робили деякі інші країни. Адже такі кроки можуть провокувати паніку та додатковий попит, що лише погіршує ситуацію на ринку.

Новини.LIVE інформували, що в Україні очікується поступове здешевлення пального слідом за падінням цін на світових ринках. У державній мережі "Укрнафта" вже почали знижувати вартість, і за збереження тенденції це стане помітнішим. Водночас дефіциту пального в країні немає, запевнила Юлія Свириденко.

Також Новини.LIVE писали, що світові ціни на нафту різко впали й опустилися нижче 100 доларів за барель. Це сталося після домовленості про двотижневе перемир’я між США та Іраном, що дозволило відновити рух танкерів у Перській затоці. Падіння стало одним із найрізкіших за останні десятиліття.