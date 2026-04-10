Свириденко: цены на топливо могли превысить 100 грн

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цены на топливо в Украине могли вырасти до более 100 грн за литр, однако этого удалось не допустить. Правительство сосредоточилось на том, чтобы избежать дефицита топлива для армии, населения и аграриев. В то же время государство влияет на рынок через госкомпании и сотрудничество с операторами АЗС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко во время выступления в Верховной Раде Украины.

Свириденко о ценах на топливо в Украине

Премьер Юлия Свириденко пояснила, что по международным расчетам стоимость топлива уже могла бы превысить 100 грн за литр, однако ситуацию удалось удержать под контролем.

В то же время она добавила, что после топливного кризиса 2022 года правительство определило приоритетом стабильное обеспечение рынка. Для этого всем операторам АЗС поставили задачу не допустить недостатка топлива, в частности для нужд ВСУ и посевной кампании.

"Если пересчитать цену по международной формуле, то на сегодня она могла бы уже пересечь отметку в 100 гривен. Этого не произошло. Очень важно для нашего государства после того топливного кризиса, который мы переживали в 2022 году, сделать так, чтобы, во-первых, у нас не было дефицита топлива для обеспечения ВСУ, и не было дефицита топлива для населения и для проведения посевной", — отметила глава правительства.

По словам премьера, отдельную роль в сдерживании ситуации играет государственная "Укрнафта", которая работает с минимальной рентабельностью и фактически задает ориентир для других участников рынка.

Свириденко отметила, что правительство применяет социальные инструменты поддержки. В частности, программа помощи предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения — пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, и уже миллионы украинцев получили эти средства.

Кроме того, премьер добавила, что Украина не вводила ограничений на продажу горючего или резких налоговых изменений, как это делали некоторые другие страны. Ведь такие шаги могут провоцировать панику и дополнительный спрос, что только ухудшает ситуацию на рынке.

Новини.LIVE информировали, что в Украине ожидается постепенное удешевление топлива вслед за падением цен на мировых рынках. В государственной сети "Укрнафта" уже начали снижать стоимость, и при сохранении тенденции это станет более заметным. При этом дефицита топлива в стране нет, заверила Юлия Свириденко.

Также Новини.LIVE писали, что мировые цены на нефть резко упали и опустились ниже 100 долларов за баррель. Это произошло после договоренности о двухнедельном перемирии между США и Ираном, что позволило возобновить движение танкеров в Персидском заливе. Падение стало одним из самых резких за последние десятилетия.