Різдвяний ярмарок у Німеччині — які розваги та ціни

Люди відпочивають на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч традиційно у багатьох містах Німеччини відкрились різноманітні різдвяні ярмарки. Усіх охочих чекають цікаві розваги, гарячі напої, смачна їжа, приємна музика та святковий настрій. Дуже значимий для Німеччини захід цього року затьмарив жахливий теракт на ярмарку у Магдебурзі. Це значно вплинуло на настрої відпочивальників, проте охочих відвідати розваги, як і раніше, достатньо багато.

Яскраві фотографії різдвяних ярмарків Німеччини надала Новини.LIVE українка Олена Шульц, яка вже багато років з родиною живе у Мюнхені.

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Святкові заходи щодня відвідують тисячі місцевих мешканців і туристів. Це традиційне місце перед Різдвом, щоб відпочити, розважитись і зануритись у казкову атмосферу.

Як нам вдалося дізнатись, ціни на зігріваючі глінтвейн і пунш цього року починаються від п'яти євро. Також можна скушутвати популярні ковбаски, смажене м'ясо, каштани і різноманітні солодощі — пряники, імбирне печиво, горішки та інші смаколики.

Різдвяний ярмарок у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE

Розваги на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Прикраси на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Продаж їжі на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Святковий ярмарок до Різдва у невеликому місті Німеччини

Цьогоріч дуже яскравий ярмарок був створений у маленькому містечку Вернігероде (Wernigerode), яке розташоване в землі Саксонія-Ангальт, входить до складу району Гарц. Цей населений пункт з багатою історією полюбляють відвідувати туристи. До Різдва його прикрасили надзвичайно гарно, для усіх охочих відкрито декілька надзвичайно цікавих локацій.

Карусель на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Святкові розваги у маленькому місті. Фото: Новини.LIVE

Локація для розваг. Фото: Новини.LIVE

Атмосфера різдвяного ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Гості ярмарку мають багато місць для фотографій. Фото: Новини.LIVE

Веселі дитячі розваги. Фото: Новини.LIVE

Жінки спілкуються на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Найпопулярніша локація ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Діти йдуть кататися на каруселі. Фото: Новини.LIVE

Різдвяний ярмарок у Вернігероде. Фото: Новини.LIVE

Як ми раніше повідомляли, 20 грудня на різдвяному ярмарку у німецькому місті Магдебург стався теракт. Автомобіль на повній швидкості в'їхав у натовп людей, які розважались.

Пізніше поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 50-річний лікар, який є уродженцем Саудівської Аравії, але вже багато років живе і працює у Німеччині.

Нагадаємо, серед постраждалих внаслідок теракту на ярмарку у Магдебурзі є українка. Жінка наразі знаходиться у лікарні у важкому стані.