Різдвяний ярмарок у Німеччині — які розваги та ціни

Свято після трагедії — фото з різдвяних ярмарків Німеччини
Цьогоріч традиційно у багатьох містах Німеччини відкрились різноманітні різдвяні ярмарки. Усіх охочих чекають цікаві розваги, гарячі напої, смачна їжа, приємна музика та святковий настрій. Дуже значимий для Німеччини захід цього року затьмарив жахливий теракт на ярмарку у Магдебурзі. Це значно вплинуло на настрої відпочивальників, проте охочих відвідати розваги, як і раніше, достатньо багато.
Яскраві фотографії різдвяних ярмарків Німеччини надала Новини.LIVE українка Олена Шульц, яка вже багато років з родиною живе у Мюнхені.
Різдвяний ярмарок у Мюнхені-2025
Святкові заходи щодня відвідують тисячі місцевих мешканців і туристів. Це традиційне місце перед Різдвом, щоб відпочити, розважитись і зануритись у казкову атмосферу.
Як нам вдалося дізнатись, ціни на зігріваючі глінтвейн і пунш цього року починаються від п'яти євро. Також можна скушутвати популярні ковбаски, смажене м'ясо, каштани і різноманітні солодощі — пряники, імбирне печиво, горішки та інші смаколики.
Святковий ярмарок до Різдва у невеликому місті Німеччини
Цьогоріч дуже яскравий ярмарок був створений у маленькому містечку Вернігероде (Wernigerode), яке розташоване в землі Саксонія-Ангальт, входить до складу району Гарц. Цей населений пункт з багатою історією полюбляють відвідувати туристи. До Різдва його прикрасили надзвичайно гарно, для усіх охочих відкрито декілька надзвичайно цікавих локацій.
Як ми раніше повідомляли, 20 грудня на різдвяному ярмарку у німецькому місті Магдебург стався теракт. Автомобіль на повній швидкості в'їхав у натовп людей, які розважались.
Пізніше поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 50-річний лікар, який є уродженцем Саудівської Аравії, але вже багато років живе і працює у Німеччині.
Нагадаємо, серед постраждалих внаслідок теракту на ярмарку у Магдебурзі є українка. Жінка наразі знаходиться у лікарні у важкому стані.
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