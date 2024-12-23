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Свято після трагедії — фото з різдвяних ярмарків Німеччини

23 грудня 2024 05:30
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Різдвяний ярмарок у Німеччині — які розваги та ціни
Люди відпочивають на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Цьогоріч традиційно у багатьох містах Німеччини відкрились різноманітні різдвяні ярмарки. Усіх охочих чекають цікаві розваги, гарячі напої, смачна їжа, приємна музика та святковий настрій. Дуже значимий для Німеччини захід цього року затьмарив жахливий теракт на ярмарку у Магдебурзі. Це значно вплинуло на настрої відпочивальників, проте охочих відвідати розваги, як і раніше, достатньо багато.

Яскраві фотографії різдвяних ярмарків Німеччини надала Новини.LIVE українка Олена Шульц, яка вже багато років з родиною живе у Мюнхені.

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Святкові заходи щодня відвідують тисячі місцевих мешканців і туристів. Це традиційне місце перед Різдвом, щоб відпочити, розважитись і зануритись у казкову атмосферу.

Як нам вдалося дізнатись, ціни на зігріваючі глінтвейн і пунш цього року починаються від п'яти євро. Також можна скушутвати популярні ковбаски, смажене м'ясо, каштани і різноманітні солодощі — пряники, імбирне печиво, горішки та інші смаколики.

Різдвяний ярмарок у Мюнхені
Різдвяний ярмарок у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE
Різдвяний ярмарок Німеччини
Розваги на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок на Різдво у Німеччині
Прикраси на ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні розваги у Німеччині
Продаж їжі на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Святковий ярмарок до Різдва у невеликому місті Німеччини

Цьогоріч дуже яскравий ярмарок був створений у маленькому містечку Вернігероде (Wernigerode), яке розташоване в землі Саксонія-Ангальт, входить до складу району Гарц. Цей населений пункт з багатою історією полюбляють відвідувати туристи. До Різдва його прикрасили надзвичайно гарно, для усіх охочих відкрито декілька надзвичайно цікавих локацій.

Різдво у Німеччині
Карусель на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Різдво-2024 у Європі
Святкові розваги у маленькому місті. Фото: Новини.LIVE
Різдво 2025 у Німеччині
Локація для розваг. Фото: Новини.LIVE
Різдво 2025 у Німеччині
Атмосфера різдвяного ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Різдвяний ярмарок у маленькому місті Німеччини
Гості ярмарку мають багато місць для фотографій. Фото: Новини.LIVE
Різдво у маленькому місті Німеччини
Веселі дитячі розваги. Фото: Новини.LIVE
Цікаве Різдво у Німеччині
Жінки спілкуються на різдвяному ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Німеччини 2025
Найпопулярніша локація ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Різдвяний ярмарок у Німеччині у 2024 році
Діти йдуть кататися на каруселі. Фото: Новини.LIVE
Різдвяний ярмарок у Вернігероде
Різдвяний ярмарок у Вернігероде. Фото: Новини.LIVE

Як ми раніше повідомляли, 20 грудня на різдвяному ярмарку у німецькому місті Магдебург стався теракт. Автомобіль на повній швидкості в'їхав у натовп людей, які розважались. 

Пізніше поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 50-річний лікар, який є уродженцем Саудівської Аравії, але вже багато років живе і працює у Німеччині.

Нагадаємо, серед постраждалих внаслідок теракту на ярмарку у Магдебурзі є українка. Жінка наразі знаходиться у лікарні у важкому стані.

Німеччина свята розвага ярмарки Різдво

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