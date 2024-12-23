Рождественская ярмарка в Германии — какие развлечения и цены

Праздник после трагедии — фото с рождественских ярмарок Германии
В этом году традиционно во многих городах Германии открылись различные рождественские ярмарки. Всех желающих ждут интересные развлечения, горячие напитки, вкусная еда, приятная музыка и праздничное настроение. Очень значимое для Германии мероприятие в этом году затмил ужасный теракт на ярмарке в Магдебурге. Это оказало значительное влияние на настроения отдыхающих, однако желающих посетить развлечения по-прежнему достаточно много.
Яркие фотографии рождественских ярмарок Германии предоставила Новини.LIVE украинка Елена Шульц, которая уже много лет с семьей живет в Мюнхене.
Рождественская ярмарка в Мюнхене-2025
Праздничные мероприятия ежедневно посещают тысячи местных жителей и туристов. Это традиционное место перед Рождеством, чтобы отдохнуть, развлечься и погрузиться в сказочную атмосферу.
Как нам удалось узнать, цены на согревающие глинтвейн и пунш в этом году начинаются с пяти евро. Также можно попробовать популярные колбаски, жареное мясо, каштаны и всевозможные сладости – пряники, имбирное печенье, орешки и другие вкусности.
Праздничная ярмарка к Рождеству в небольшом городе Германии
В этом году очень яркая ярмарка была создана в маленьком городке Вернигероде (Wernigerode), расположенном в земле Саксония-Ангальт, входит в состав района Гарц. Этот населенный пункт с богатой историей любят посещать туристы. К Рождеству его украсили очень красиво, для всех желающих открыто несколько интереснейших локаций.
Как мы ранее сообщали, 20 декабря на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург произошел теракт. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу развлекавшихся людей.
Позже полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Это 50-летний врач, уроженец Саудовской Аравии, но уже много лет живущий и работающий в Германии.
Напомним, среди пострадавших в результате теракта на ярмарке в Магдебурге есть украинка. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
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