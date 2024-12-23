Рождественская ярмарка в Германии — какие развлечения и цены

Люди отдыхают на рождественской ярмарке. Фото: Новини.LIVE

В этом году традиционно во многих городах Германии открылись различные рождественские ярмарки. Всех желающих ждут интересные развлечения, горячие напитки, вкусная еда, приятная музыка и праздничное настроение. Очень значимое для Германии мероприятие в этом году затмил ужасный теракт на ярмарке в Магдебурге. Это оказало значительное влияние на настроения отдыхающих, однако желающих посетить развлечения по-прежнему достаточно много.

Яркие фотографии рождественских ярмарок Германии предоставила Новини.LIVE украинка Елена Шульц, которая уже много лет с семьей живет в Мюнхене.

Читайте также:

Рождественская ярмарка в Мюнхене-2025

Праздничные мероприятия ежедневно посещают тысячи местных жителей и туристов. Это традиционное место перед Рождеством, чтобы отдохнуть, развлечься и погрузиться в сказочную атмосферу.

Как нам удалось узнать, цены на согревающие глинтвейн и пунш в этом году начинаются с пяти евро. Также можно попробовать популярные колбаски, жареное мясо, каштаны и всевозможные сладости – пряники, имбирное печенье, орешки и другие вкусности.

Рождественская ярмарка в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE

Развлечения на рождественской ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Украшения на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Продажа еды на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Праздничная ярмарка к Рождеству в небольшом городе Германии

В этом году очень яркая ярмарка была создана в маленьком городке Вернигероде (Wernigerode), расположенном в земле Саксония-Ангальт, входит в состав района Гарц. Этот населенный пункт с богатой историей любят посещать туристы. К Рождеству его украсили очень красиво, для всех желающих открыто несколько интереснейших локаций.

Карусель на рождественской ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Праздничные развлечения в маленьком городе. Фото: Новини.LIVE

Локация для развлечений. Фото: Новини.LIVE

Атмосфера рождественской ярмарки. Фото: Новини.LIVE

Гости ярмарки имеют много мест для фотографий. Фото: Новини.LIVE

Веселые детские развлечения. Фото: Новини.LIVE

Женщины общаются на рождественской ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Самая популярная локация ярмарки. Фото: Новини.LIVE

Ребята идут кататься на карусели. Фото: Новини.LIVE

Рождественская ярмарка в Вернигероде. Фото: Новини.LIVE

Как мы ранее сообщали, 20 декабря на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург произошел теракт. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу развлекавшихся людей.

Позже полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Это 50-летний врач, уроженец Саудовской Аравии, но уже много лет живущий и работающий в Германии.

Напомним, среди пострадавших в результате теракта на ярмарке в Магдебурге есть украинка. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.