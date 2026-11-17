Засуджений за сексуальні злочини та експлуатацію неповнолітніх Джефрі Епштейн. Фото: The Daily AUS

Американський судмедексперт Майкл Фрімен оприлюднив власне дослідження щодо загибелі Джеффрі Епштейна у в'язниці Нью-Йорка в серпні 2019 року. Вивчивши нові фотографії та матеріали розтину, науковець дійшов висновку, що фінансиста задушили лігатурою ззаду, а потім інсценували його повішення.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

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Які травми на тілі Ештейна свідчать про вбивство

Версія про те, що американський мільярдер Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці, знову під питанням. Професор Майкл Фрімен, який свого часу консультував генеральних прокурорів США у гучних справах про смерть людей під час затримання поліцією, зокрема у справі Джорджа Флойда в Міннесоті, провів незалежний розбір матеріалів розтину. Свої висновки він презентував у Лондоні в понеділок увечері, а згодом розповів про них у розмові з журналістами BBC Newsnight.

Досліджуючи фотографії та документи нью-йоркського судмедексперта, Фрімен звернув увагу на пошкодження, які не вписуються у картину самогубства. Йдеться про глибоку кровотечу в лівому плечі фінансиста та характерні травми, схожі на слід від удару в обличчя.

На шиї загиблого професор помітив відбитки нігтів прямо над слідом від лігатури. На його думку, така картина "відповідає задушенню, особливо ззаду. А також спробі жертви зняти лігатуру з шиї".

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Фрімен припускає, що зловмисник задушив Епштейна лігатурою, а вже потім використав її, щоб підвісити тіло до двоярусного ліжка.

"Травми та спосіб, у який було знайдено тіло, не збігаються. Тоді залишається лише одне пояснення, а саме те, що смерть настала внаслідок убивства", — наголосив науковець.

Звідки взялися нові посмертні фото Джеффрі Епштейна

Сам Майкл Фрімен тіла не оглядав. Усі файли та знімки йому надав Марк Епштейн — брат загиблого, який від самого початку наполягав на версії вбивства. Професор запевнив, що робив аналіз безоплатно та без тиску, проте визнав, що його дослідження поки не пройшло наукового рецензування.

Також він зауважив порушення процедури у самій камері. Мовляв, перед тим як знімати тіло повішеного, слідчі зазвичай роблять фото, але у Столичному виправному центрі Нью-Йорка охоронець одразу покликав напарника, опустив Епштейна на підлогу та почав реанімацію, що зафіксовано у звіті Міністерства юстиції США.

Хто саме міг стояти за цим злочином, експерт не знає.

"У мене немає щодо цього жодної думки. Це не є частиною жодного розслідування, яке я проводив", — пояснив він.

На запитання, чи не підживлює він теорії змови, Фрімен відповів, що відкрив доступ до всіх документів, щоб кожен міг зробити власні висновки.

"Я маю розкіш сказати: не вірте мені на слово, нехай усі подивляться. Якщо ви вважаєте, що я все ще прихильник теорії змови, бо дивлюся на щось схоже на удушення і кажу: "Я думаю, що це удушення, але не думаю, що це може бути повішення", покажіть мені, де я помилився. Я повністю відкритий до цього. Я науковець. Я дуже радий почути теорії людей щодо обґрунтованих речей", — сказав професор.

Офіційна версія розтину та кримінальні справи Епштейна

Позиція американської влади залишається незмінною з 10 серпня 2019 року, коли Епштейна знайшли мертвим у камері, де він чекав на суд. Тодішній патологоанатом доповів Офісу Генерального інспектора Міністерства юстиції (DoJ), що ушкодження на тілі вказують саме на повішення, а типових для задушених жертв захисних ран немає.

За місяць до загибелі в'язня на короткий час навіть брали під особливий нагляд через схильність до суїциду.

На момент загибелі Джеффрі Епштейн проходив обвинуваченим у гучній справі про торгівлю людьми та створення мережі неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. Це був не перший його конфлікт із законом. Відомо, що ще у 2008 році Епштейна засудили за схиляння неповнолітньої до проституції та внесли до реєстру сексуальних злочинців, хоча тоді завдяки угоді зі слідством йому вдалося уникнути суворого тюремного терміну.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що навколо матеріалів у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна вже розгорталися гучні скандали.

Оприлюднені у справі Джеффрі Епштейна архіви вказують на його ймовірні зв’язки з радянськими та російськими спецслужбами у масштабній схемі шантажу впливових людей. Зокрема, у масиві файлів нарахували 1056 згадок про Володимира Путіна та ще 9629 про Москву.

Значне місце в цих матеріалах посідає і Дональд Трамп. За підрахунками The New York Times, яка вивчила близько трьох мільйонів сторінок, його ім'я трапляється там понад 38 тисяч разів у більш ніж 5 000 документів, хоча жодних доказів правопорушень із його боку папери не містять.

Навколо самих же архівів не раз спалахували суперечки, зокрема, коли Мін'юст США прибрав із відкритого доступу щонайменше 16 файлів, серед яких були фото з Трампом, а федеральний суд у Нью-Йорку розсекретив імовірну передсмертну записку Епштейна, роками заховану у справі його колишнього співкамерника.