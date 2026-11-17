Джеффри Эпштейн, осуждённый за сексуальные преступления и эксплуатацию несовершеннолетних. Фото: The Daily AUS

Американский судебно-медицинский эксперт Майкл Фримен обнародовал результаты собственного расследования по делу о гибели Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка в августе 2019 года. Изучив новые фотографии и материалы вскрытия, ученый пришел к выводу, что финансиста задушили сзади с помощью удавки, а затем инсценировали его повешение.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

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Какие травмы на теле Эпштейна свидетельствуют об убийстве

Версия о том, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме, снова под вопросом. Профессор Майкл Фримен, который в свое время консультировал генеральных прокуроров США по громким делам о смерти людей во время задержания полицией, в частности по делу Джорджа Флойда в Миннесоте, провел независимый анализ материалов вскрытия. Свои выводы он представил в Лондоне в понедельник вечером, а затем рассказал о них в беседе с журналистами BBC Newsnight.

Изучая фотографии и документы нью-йоркского судмедэксперта, Фримен обратил внимание на повреждения, которые не вписываются в картину самоубийства. Речь идет о глубоком кровоизлиянии в левом плече финансиста и характерных травмах, похожих на след от удара по лицу.

На шее погибшего профессор заметил отпечатки ногтей прямо над следом от удавки. По его мнению, такая картина «соответствует удушению, особенно сзади. А также попытке жертвы снять удавку с шеи».

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Фримен предполагает, что злоумышленник задушил Эпштейна удавкой, а уже потом использовал её, чтобы подвесить тело к двухъярусной кровати.

"Травмы и то, как было найдено тело, не совпадают. Тогда остается только одно объяснение, а именно то, что смерть наступила в результате убийства", — подчеркнул ученый.

Откуда взялись новые посмертные фото Джеффри Эпштейна

Сам Майкл Фримен тело не осматривал. Все файлы и снимки ему предоставил Марк Эпштейн — брат погибшего, который с самого начала настаивал на версии убийства. Профессор заверил, что проводил анализ бесплатно и без давления, однако признал, что его исследование пока не прошло научное рецензирование.

Также он отметил нарушение процедуры в самой камере. Мол, перед тем как снимать тело повешенного, следователи обычно делают фото, но в Столичном исправительном центре Нью-Йорка охранник сразу же позвал напарника, опустил Эпштейна на пол и начал реанимацию, что зафиксировано в отчете Министерства юстиции США.

Кто именно мог стоять за этим преступлением, эксперт не знает.

"У меня нет по этому поводу никакого мнения. Это не является частью какого-либо расследования, которое я проводил", — пояснил он.

На вопрос, не подпитывает ли он теории заговора, Фримен ответил, что открыл доступ ко всем документам, чтобы каждый мог сделать собственные выводы.

"У меня есть роскошь сказать: не верьте мне на слово, пусть все посмотрят сами. Если вы считаете, что я по-прежнему сторонник теории заговора, потому что смотрю на нечто, похожее на удушение, и говорю: «Я думаю, что это удушение, но не думаю, что это может быть повешение», покажите мне, где я ошибся. Я полностью открыт для этого. Я ученый. Я очень рад услышать теории людей по поводу обоснованных вещей", — сказал профессор.

Официальная версия вскрытия и уголовные дела Эпштейна

Позиция американских властей остаётся неизменной с 10 августа 2019 года, когда Эпштейна нашли мёртвым в камере, где он ожидал суда. Тогдашний патологоанатом доложил в Офис генерального инспектора Министерства юстиции (DoJ), что повреждения на теле указывают именно на повешение, а характерных для задушенных жертв защитных ран нет.

За месяц до гибели заключённого его даже на короткое время поместили под особый надзор из-за склонности к суициду.

На момент гибели Джеффри Эпштейн был обвиняемым в громком деле о торговле людьми и создании сети несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации. Это был не первый его конфликт с законом. Известно, что ещё в 2008 году Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции и внесли в реестр сексуальных преступников, хотя тогда благодаря сделке со следствием ему удалось избежать сурового тюремного срока.

Новини.LIVE сообщали ранее, что вокруг материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна уже разворачивались громкие скандалы.

Обнародованные по делу Джеффри Эпштейна архивы указывают на его вероятные связи с советскими и российскими спецслужбами в рамках масштабной схемы шантажа влиятельных людей. В частности, в массиве файлов насчитали 1056 упоминаний о Владимире Путине и ещё 9629 о Москве.

Значительное место в этих материалах занимает и Дональд Трамп. По подсчетам The New York Times, изучившей около трех миллионов страниц, его имя встречается там более 38 тысяч раз в более чем 5 000 документах, хотя никаких доказательств правонарушений с его стороны документы не содержат.

Вокруг самих же архивов не раз разгорались споры, в частности, когда Минюст США удалил из открытого доступа по меньшей мере 16 файлов, среди которых были фотографии с Трампом, а федеральный суд в Нью-Йорке рассекретил предполагаемую предсмертную записку Эпштейна, годами скрывавшуюся в деле его бывшего сокамерника.