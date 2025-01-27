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Суд відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт

27 січня 2025 16:12
Ольга Антоновська - редактор
Суд над Тищенком — нардепа взяли під цілодобовий домашній арешт
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 27 січня, в Дніпрі продовжилося засідання у справі Миколи Тищенка. Народному депутату переобрали запобіжний захід. Він буде під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Микола Тищенко на засідання суду не з'явився, але був присутній по відеозв'язку. Прокурор подав клопотання, аби нардеп був змушений особисто прибути до зали суду для участі в засіданні. Адвокат нардепа заперечила це, мовляв, у Тищенка були поважні причини не являтися на судові засідання раніше. Зрештою суддя не задовільнила клопотання прокурора.

Також обвинувачення просило переобрати Миколі Тищенку запобіжний захід. Прокурор наголосив, що є ризики того, що нардеп буде переховуватися чи погрожувати свідкам.

Тищенка вимагали взяти під цілодобовий домашній арешт. Суд погодився та переобрав запобіжний захід — нардеп буде перебувати під цілодобовим арештом два місяці.

Нагадаємо, що раніше нардеп Микола Тищенко не з'являвся на підготовче засідання. Спочатку він нібито опинився в лікарні з ішемічною хворобою серця. Інше засідання Тищенко пропустив, бо був зайнятий роботою — перебував на засіданні у Верховній Раді.

Додамо, що Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Микола Тищенко суд Дніпро народні депутати арешт

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