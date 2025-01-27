Суд над Тищенком — нардепа взяли під цілодобовий домашній арешт

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 27 січня, в Дніпрі продовжилося засідання у справі Миколи Тищенка. Народному депутату переобрали запобіжний захід. Він буде під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Тищенко буде під цілодобовим домашнім арештом

Микола Тищенко на засідання суду не з'явився, але був присутній по відеозв'язку. Прокурор подав клопотання, аби нардеп був змушений особисто прибути до зали суду для участі в засіданні. Адвокат нардепа заперечила це, мовляв, у Тищенка були поважні причини не являтися на судові засідання раніше. Зрештою суддя не задовільнила клопотання прокурора.

Також обвинувачення просило переобрати Миколі Тищенку запобіжний захід. Прокурор наголосив, що є ризики того, що нардеп буде переховуватися чи погрожувати свідкам.

Тищенка вимагали взяти під цілодобовий домашній арешт. Суд погодився та переобрав запобіжний захід — нардеп буде перебувати під цілодобовим арештом два місяці.

Нагадаємо, що раніше нардеп Микола Тищенко не з'являвся на підготовче засідання. Спочатку він нібито опинився в лікарні з ішемічною хворобою серця. Інше засідання Тищенко пропустив, бо був зайнятий роботою — перебував на засіданні у Верховній Раді.

Додамо, що Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.