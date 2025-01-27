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Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

27 января 2025 16:12
Ольга Антоновская - редактор
Суд над Тищенко — нардепа взяли под круглосуточный домашний арест
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Сегодня, 27 января, в Днепре продолжилось заседание по делу Николы Тищенко. Народному депутату переизбрали меру пресечения. Он будет под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает "Суспільне". 

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Николай Тищенко на заседание суда не явился, но присутствовал по видеосвязи. Прокурор подал ходатайство, чтобы нардеп был вынужден лично прибыть в зал суда для участия в заседании. Адвокат нардепа возразила это, мол, у Тищенко были уважительные причины не являться на судебные заседания ранее. В конце концов судья не удовлетворила ходатайство прокурора.

Также обвинение просило переизбрать Николаю Тищенко меру пресечения. Прокурор отметил, что есть риски того, что нардеп будет скрываться или угрожать свидетелям.

Тищенко требовали взять под круглосуточный домашний арест. Суд согласился и переизбрал меру пресечения — нардеп будет находиться под круглосуточным арестом два месяца.

Напомним, что ранее нардеп Николай Тищенко не появлялся на подготовительное заседание. Сначала он якобы оказался в больнице с ишемической болезнью сердца. Другое заседание Тищенко пропустил, потому что был занят работой — находился на заседании в Верховной Раде.

Добавим, что Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Николай Тищенко суд Днепр народные депутаты арест

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