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Тищенко з'явився у Верховній Раді попри домашній арешт

8 січня 2025 13:19
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді попри домашній арешт
Нардеп Микола Тищенко у Верховній Раді. Фото: Ірина Геращенко
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Народний депутат Микола Тищенко, якого обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи, прийшов на засідання Верховної Ради. При цьому весь цей час він не з’являвся на засідання суду через нібито ішемічну хворобу серця.

Про це повідомляє УНН у середу, 8 січня.

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Як повідомляють нардепи, Микола Тищенко прийшов на перше у 2025 році засідання Верховної Ради.

"Микола повернувся. Що ви, сумували?", — написав нардеп Олексій Гончаренко.

В розмові з Гончаренком, Тищенко заявив, що в нього завершився термін тримання під домашнім арештом.

Також нардеп Ярослав Железняк підтвердив факт присутності в залі парламенту Тищенка.

"В цьому році у влади справжнє посилення в Парламенті — повернувся на робоче місце Микола Тищенко. Ось зараз реформи підуть", — написав Железняк.

Під час перебування у Верховній Раді Тищенко заявив у розмові з Гончаренком, що більше не боротиметься з колл-центрами, адже це "нікому не потрібно"

Тищенко наголосив, що переглянув свою позицію, та "перегортає сторінку". Він виконуватиме лише свої парламентські обов'язки.

Раніше ми повідомляли, що Тищенко не з'явився на судове засідання у Дніпрі. Прокурор заявив, що нардепу повідомили про розгляд справи у суді. Той пообіцяв, що прибуде, однак проігнорував судове засідання.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка. Його будуть судити за незаконне позбавлення волі людини. Нардепу загрожує до 5 років позбавлення волі.

Верховна Рада Микола Тищенко Україна нардепи політики

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