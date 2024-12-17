Суд розгляне справу Миколи Тищенка — який термін загрожує нардепу

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: Слуга народу

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка. Його будуть судити за незаконне позбавлення волі людини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначили у повідомленні, обвинувальний акт стосовно народного депутата України направили до суду. Справу кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.

Повідомлення про суд над Миколою Тищенко. Фото: скриншот

Під час розслідування встановили, що 20 червня 2024 року група осіб у Дніпрі позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіки діяли за вказівкою нардепа.

"При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду. Обвинувачення щодо іншої — перебувають на розгляді у суді.

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

20 червня у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken. Чоловік саме гуляв із дитиною. Відео з інцидентом поширили в мережі. Стало відомо, що до цього була причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким у чоловіка виник конфлікт.

Поліція відкрила кримінальні провадження за цим фактом. Крім того, звільнили свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною Тищенка брав участь у нападі.

Охоронець нардепа Костянтин Цубера визнав свою провину. Він зобов'язався співпрацювати зі слідством, тому не буде відбувати покарання. Натомість у Тищенка провели обшуки. Йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством. Його разом підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.

Суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Він залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року.