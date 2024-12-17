Суд розгляне справу Миколи Тищенка — який термін загрожує нардепу

Справу Тищенка передали до суду — який термін загрожує нардепу
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка. Його будуть судити за незаконне позбавлення волі людини.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у вівторок, 17 грудня.
Який термін загрожує Миколі Тищенку
Як зазначили у повідомленні, обвинувальний акт стосовно народного депутата України направили до суду. Справу кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.
Під час розслідування встановили, що 20 червня 2024 року група осіб у Дніпрі позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіки діяли за вказівкою нардепа.
"При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу", — зазначають в Офісі Генпрокурора.
Стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду. Обвинувачення щодо іншої — перебувають на розгляді у суді.
Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі
20 червня у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken. Чоловік саме гуляв із дитиною. Відео з інцидентом поширили в мережі. Стало відомо, що до цього була причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким у чоловіка виник конфлікт.
Поліція відкрила кримінальні провадження за цим фактом. Крім того, звільнили свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною Тищенка брав участь у нападі.
Охоронець нардепа Костянтин Цубера визнав свою провину. Він зобов'язався співпрацювати зі слідством, тому не буде відбувати покарання. Натомість у Тищенка провели обшуки. Йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством. Його разом підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.
Суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Він залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року.
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