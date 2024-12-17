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Дело Тищенко передали в суд — какой срок грозит нардепу

17 декабря 2024 17:32
Ольга Антоновская - редактор
Суд рассмотрит дело Николая Тищенко — какой срок грозит нардепу
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: Слуга народа
Ольга Антоновская - редактор

Сотрудники ДБР завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Тищенко. Его будут судить за незаконное лишение свободы человека.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram во вторник, 17 декабря.

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Как отметили в сообщении, обвинительный акт по отношению к народному депутату Украины направили в суд. Дело квалифицировали как незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет.

Суд над Николаем Тищенко
Сообщение о суде над Николаем Тищенко. Фото: скриншот

В ходе расследования установили, что 20 июня 2024 года группа лиц в Днепре лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Мужчины действовали по указанию нардепа.

"При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени", — отмечают в Офисе Генпрокурора.

В отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда. Обвинения в отношении другой находятся на рассмотрении в суде.

Что известно об инциденте с Тищенко в Днепре

20 июня в Днепре группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Кракена. Мужчина как раз гулял с ребенком. Видео с инцидентом было распространено в сети. Стало известно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым у мужчины возник конфликт.

Полиция открыла уголовные производства по данному факту. Кроме того, уволили своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной Тищенко принимал участие в нападении.

Охранник нардепа Константин Цубер признал свою вину. Он обязался сотрудничать со следствием, поэтому не будет отбывать наказание. В то же время у Тищенко провели обыски. Ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, охранник народного депутата Николая Тищенко Константин Цубер заключил соглашение со следствием. Его вместе подозревают в нападении на военного в Днепре.

Суд продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Он останется под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря 2024 года.

Николай Тищенко суд нардепы Офис генерального прокурора народные депутаты

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