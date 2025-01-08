Нардеп Николай Тищенко появился в Верховной Раде несмотря на домашний арест

Нардеп Николай Тищенко в Верховной Раде. Фото: Ирина Геращенко

Народный депутат Николай Тищенко, которого обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи, пришел на заседание Верховной Рады. При этом все это время он не появлялся на заседание суда из-за якобы ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает УНН в среду, 8 января.

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Как сообщают нардепы, Николай Тищенко пришел на первое в 2025 году заседание Верховной Рады.

"Николай вернулся. Что вы, грустили?", — написал нардеп Алексей Гончаренко.

В разговоре с Гончаренко, Тищенко заявил, что у него завершился срок содержания под домашним арестом.

Также нардеп Ярослав Железняк подтвердил факт присутствия в зале парламента Тищенко.

"В этом году у власти настоящее усиление в Парламенте — вернулся на рабочее место Николай Тищенко. Вот сейчас реформы пойдут", — написал Железняк.

Во время пребывания в Верховной Раде Тищенко заявил в разговоре с Гончаренко, что больше не будет бороться с колл-центрами, ведь это "никому не нужно"

Тищенко отметил, что пересмотрел свою позицию, и "переворачивает страницу". Он будет выполнять только свои парламентские обязанности.

Он будет выполнять только свои парламентские обязанности.

Ранее мы сообщали, что Тищенко не явился на судебное заседание в Днепре. Прокурор заявил, что нардепу сообщили о рассмотрении дела в суде. Тот пообещал, что прибудет, однако проигнорировал судебное заседание.

Напомним, работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Тищенко. Его будут судить за незаконное лишение свободы человека. Нардепу грозит до 5 лет лишения свободы.