Суд над Тищенком — нардеп не прийшов на засідання у Дніпрі

Микола Тищенко. Фото: РБК-Україна

Сьогодні у Бабушкінському районному суді Дніпра продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка щодо незаконного позбавлення волі людини. Однак політик на засідання не прибув.

Про це повідомляє ТСН у понеділок, 23 грудня.

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Суд у справі Миколи Тищенка

Зазначається, що Микола Тищенко пообіцяв прийти на засідання суду, однак не зробив цього. Прокурор заявив, що нардепу повідомили завчасно про розгляд справи у суді, той пообіцяв, що прибуде, однак проігнорував судове засідання.

Що відомо про справу Тищенка

20 червня у Дніпрі група невідомих напала на колишнього військового, коли той гуляв з дитиною. Відео з інцидентом поширили в мережі. Стало відомо, що до цього була причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким у чоловіка виник конфлікт. Поліція відкрила кримінальні провадження за цим фактом. Крім того, звільнили копа, який разом з охороною Тищенка брав участь у нападі.

Охоронець нардепа Костянтин Цубера визнав свою провину. Він не буде відбувати покарання, оскільки зобов'язався співпрацювати зі слідством. Натомість у Тищенка провели обшуки. Йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка. Його будуть судити за незаконне позбавлення волі людини. Нардепу загрожує до 5 років позбавлення волі.

Київський суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Цілодобовий домашній арешт був призначений до сьогодні, 23 грудня 2024 року.