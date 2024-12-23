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Суд по делу Тищенка — нардеп не явился на заседание в Днепре

23 декабря 2024 13:42
Ольга Антоновская - редактор
Суд над Тищенко — нардеп не пришел на заседание в Днепре
Николай Тищенко. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

Сегодня в Бабушкинском районном суде Днепра продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко по поводу незаконного лишения свободы человека. Однако политик на заседание не прибыл.

Об этом сообщает ТСН в понедельник, 23 декабря.

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Отмечается, что Николай Тищенко пообещал прийти на заседание суда, однако не сделал этого. Прокурор заявил, что нардепу сообщили заранее о рассмотрении дела в суде, тот пообещал, что прибудет, однако проигнорировал судебное заседание.

Что известно о деле Тищенко

20 июня в Днепре группа неизвестных напала на бывшего военного, когда тот гулял с ребенком. Видео с инцидентом было распространено в сети. Стало известно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым у мужчины возник конфликт. Полиция открыла уголовные производства по данному факту. Кроме того, уволили копа, который вместе с охраной Тищенко принимал участие в нападении.

Охранник нардепа Константин Цубер признал свою вину. Он не будет отбывать наказание, поскольку обязался сотрудничать со следствием. В то же время у Тищенко провели обыски. Ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, работники ДБР завершили расследование уголовного производства по народному депутату Николаю Тищенко. Его будут судить за незаконное лишение свободы человека. Нардепу грозит до 5 лет лишения свободы.

Киевский суд продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Круглосуточный домашний арест был назначен до 23 декабря 2024 года.

Николай Тищенко суд Днепр народные депутаты

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