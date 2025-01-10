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Тищенко знову не прийшов на суд через засідання Верховної Ради

10 січня 2025 13:08
Ольга Антоновська - редактор
Суд над Тищенком — нардеп знову не з'явився на засіданні
Микола Тищенко. Фото: Instagram/Микола Тищенко
Ольга Антоновська - редактор

Микола Тищенко не з'явився на засідання суду, яке проходило сьогодні у Дніпрі. Це вже вдруге народний депутат не прибув на слухання.

Про це повідомляє телеканал "Ми — Україна" в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Як зазначив адвокат нардепа, Тищенко не зміг прийти через засідання у Верховній Раді. Крім того, саме адвокат Тищенка був проти участі журналістів у засіданні, але суддя відмовила.

Миколу Тищенка та колишнього поліцейського підозрюють у викраденні людини. Йдеться про ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. Другий підозрюваний у залі суду з'явився.

Нагадаємо, на минуле засідання Бабушкінського районного суду Дніпра Микола Тищенко також не з'явився. Прокурор заявив, що нардепу повідомили завчасно про розгляд справи у суді, той пообіцяв, що прибуде, однак проігнорував судове засідання.

Народний депутат Микола Тищенко прийшов на засідання Верховної Ради. При цьому весь цей час він не з’являвся на засідання суду через нібито ішемічну хворобу серця.

Микола Тищенко суд Дніпро Кримінал народні депутати

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