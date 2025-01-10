Суд над Тищенко — нардеп снова не появился на заседании

Тищенко снова не пришел на суд из-за заседания Верховной Рады
Никола Тищенко не явился на заседание суда, которое проходило сегодня в Днепре. Это уже второй раз народный депутат не прибыл на слушания.
Об этом сообщает телеканал "Ми — Україна" в Telegram в п'пятницу, 10 января.
Суд над Николаем Тищенко
Как отметил адвокат нардепа, Тищенко не смог прийти из-за заседания в Верховной Раде. Кроме того, именно адвокат Тищенко был против участия журналистов в заседании, но судья отказала.
Николу Тищенко и бывшего полицейского подозревают в похищении человека. Речь идет о ветеране войны и бывшем бойце спецподразделения "Kraken" Дмитрии Мазохи. Второй подозреваемый в зале суда не появился.
Напомним, на прошлое заседание Бабушкинского районного суда Днепра Николай Тищенко также не явился. Прокурор заявил, что нардепу сообщили заблаговременно о рассмотрении дела в суде, тот пообещал, что прибудет, однако проигнорировал судебное заседание.
Народный депутат Николай Тищенко пришел на заседание Верховной Рады. При этом все это время он не появлялся на заседание суда из-за якобы ишемической болезни сердца.
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