Суд покарав чоловіка за поширення даних про ЗСУ

Затримання молодика, який поширював дані про ЗСУ. Фото: Прокуратура України

У Рівненській області 21-річний хлопець у месенджері передавав інформацію про українських військовослужбовців. Порушнику вже обрали покарання. Щоправда, прокурори вважають вирок недостатньо суворим і планують його оскаржувати.

Про це 7 квітня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у період від жовтня до грудня 2024 року обвинувачений у Telegram передавав невстановленій людині дані про місця розташування та переміщення українських військовослужбовців на території Рівненщини та Львівщини. Текстові повідомлення від супроводжував знімками з Google-карт. У відкритому доступі відповідної інформації не було: порушник був першим, хто її поширив.

"Це надало потенційну можливість збройним силам країни-агресора завдати ударів за допомогою засобів вогневого ураження по вказаних місцях дислокації", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Зловмисника затримали тогоріч у лютому. Під час обшуку в його телефоні виявили листування із замовником.

Читайте також:

Рішення суду

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. Свою провину молодик не визнав. Суд призначив йому вісім років в'язниці, але прокурори готують апеляційну скаргу: хочуть, аби фігурант провів у неволі 12 років. На подання апеляції є 30 днів від дня проголошення судового рішення.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що військову підозрюють в ухиленні від служби. Штурманка формально перебувала на стаціонарному лікуванні, а насправді брала участь у кулінарному шоу "МайстерШеф". Їй може загрожувати до десяти років ув'язнення.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що житель Полтавщини відмовився від бойової повістки. На момент розгляду справи обвинувачений уже мав відстрочку. За ухилення від мобілізації його засудили до року випробувального терміну.