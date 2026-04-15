Видео

Главная Новости дня Суд наказал мужчину за распространение данных о ВСУ

Суд наказал мужчину за распространение данных о ВСУ

Дата публикации 15 апреля 2026 03:32
Суд наказал мужчину за распространение данных о ВСУ
Задержание молодого человека, который распространял данные о ВСУ. Фото: Прокуратура Украины

В Ровенской области 21-летний парень в мессенджере передавал информацию об украинских военнослужащих. Нарушителю уже избрали наказание. Правда, прокуроры считают приговор недостаточно суровым и планируют его обжаловать.

Об этом 7 апреля сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2024 года обвиняемый в Telegram передавал неустановленному человеку данные о местах расположения и перемещения украинских военнослужащих на территории Ровенской и Львовской областей. Текстовые сообщения он сопровождал снимками с Google-карт. В открытом доступе соответствующей информации не было: нарушитель был первым, кто ее распространил.

"Это предоставило потенциальную возможность вооруженным силам страны-агрессора нанести удары с помощью средств огневого поражения по указанным местам дислокации", — говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленника задержали в феврале прошлого года. Во время обыска в его телефоне обнаружили переписку с заказчиком.

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. Свою вину молодой человек не признал. Суд назначил ему восемь лет тюрьмы, но прокуроры готовят апелляционную жалобу: хотят, чтобы фигурант провел в неволе 12 лет. На подачу апелляции есть 30 дней со дня провозглашения судебного решения.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что военную подозревают в уклонении от службы. Штурманка формально находилась на стационарном лечении, а на самом деле участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф". Ей может грозить до десяти лет заключения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что житель Полтавщины отказался от боевой повестки. На момент рассмотрения дела обвиняемый уже имел отсрочку. За уклонение от мобилизации его приговорили к году испытательного срока.

суд военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
