Главная Новости дня На Полтавщине судили мужчину за отказ от боевой повестки

Дата публикации 6 апреля 2026 03:32
В Полтавской области судили мужчину, который отказался от боевой повестки уклонившись таким образом от мобилизации. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Полтавского ОТЦК.

Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчине надлежащим образом вручили повестку с требованием явиться для дальнейшего направления в воинскую часть. Впрочем, он отказался ее принять и без уважительных причин не прибыл в определенное время в территориальный центр комплектования, фактически уклонившись от мобилизации.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину в полном объеме и выразил раскаяние. Свой поступок объяснил сложными семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухода за тяжелобольным отцом. По состоянию на момент рассмотрения дела он уже оформил официальную отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Суд принял во внимание искреннее раскаяние, отсутствие судимостей в прошлом и положительную характеристику мужчины. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

В итоге Котелевский районный суд Полтавской области назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, применив положения статьи 75 Уголовного кодекса Украины, суд освободил его от отбывания этого наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Читайте также:

На период испытания на осужденного возложен ряд обязанностей: он должен регулярно являться в орган пробации, информировать об изменении места жительства, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что на Житомирщине девушка подделала документы, чтобы вывезти мужчину за пределы Украины. За содеянное ее будут судить.

Также мы писали, что мужчина в Полтавской области уклонился от мобилизации и пытался подкупить правоохранителей. Суд решил, что гражданин должен заплатить штраф.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
Реклама

