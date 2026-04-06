На Полтавщине судили мужчину за отказ от боевой повестки

В Полтавской области судили мужчину, который отказался от боевой повестки уклонившись таким образом от мобилизации. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчине надлежащим образом вручили повестку с требованием явиться для дальнейшего направления в воинскую часть. Впрочем, он отказался ее принять и без уважительных причин не прибыл в определенное время в территориальный центр комплектования, фактически уклонившись от мобилизации.



Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину в полном объеме и выразил раскаяние. Свой поступок объяснил сложными семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухода за тяжелобольным отцом. По состоянию на момент рассмотрения дела он уже оформил официальную отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Суд принял во внимание искреннее раскаяние, отсутствие судимостей в прошлом и положительную характеристику мужчины. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

В итоге Котелевский районный суд Полтавской области назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, применив положения статьи 75 Уголовного кодекса Украины, суд освободил его от отбывания этого наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

На период испытания на осужденного возложен ряд обязанностей: он должен регулярно являться в орган пробации, информировать об изменении места жительства, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

