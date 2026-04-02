На Кировоградщине судили мужчину за слив мест вручения повесток

Военные ТЦК. Фото иллюстративное

В Кировоградской области прошли суды над админом Telegram-канала, в котором рассказывали о местах вручения повесток от ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, гражданин создал Telegram-канал, в котором подписчики публиковали данные о местах вручения повесток, а также маршруты передвижения представителей ТЦК в Голованевском районе города Благовещенское. Расследование установило, что такая деятельность продолжалась с 10 по 26 января 2026 года, а по состоянию на 27 января количество подписчиков канала насчитывало 1752 пользователя.

"К функциям администратора Telegram-канала принадлежало добавление и удаление участников группы, удаление рекламы, а также размещение сообщений о расположении патрулей с привязкой к местности. При этом с целью конспирации пользователи завуалируют названия различными цветами. Синие — полиция. Зеленые — ТЦК и СП", — сказано в тексте приговора.

Участники сообщества использовали условные обозначения и короткие сообщения с названиями населенных пунктов, в частности "машины стоят", "комплект", "облачно", "гроза", "угроза", "синие", "зеленые", "облава", "окей".

Читайте также:

"Несмотря на то, что информация распространялась другими участниками, которые не находились в преступном сговоре с последним, вся деятельность участников охватывалась его преступным умыслом. Мужчина имел возможность влиять на наполнение канала и запретить обнародовать информацию, препятствующую законной деятельности Вооруженных сил, а также удалять с канала лиц, которые систематически это делают. Но он сознательно допускал обнародование такой информации", — добавили в приговоре.

Доказательствами по этому делу стали мобильный телефон, сим-карта и учетная запись подозреваемого.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и 17 февраля заключил с прокурором соглашение о признании виновности. На судебном заседании гражданина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины").

Суд постановил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако впоследствии заменил его на испытательный срок продолжительностью полтора года. Теперь мужчина должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как сообщало Новини.LIVE, житель Кременчуга также препятствовал деятельности ВСУ, публикуя в Telegram информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. За это ему тоже назначили испытательный срок и конфисковали телефон.

Также мы информировали, что на Кировоградщине осудили еще четырех админов Telegram-каналов, где сливали места расположения ТЦК.