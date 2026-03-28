На Волыни судят чиновника ТЦК за "мобилизацию" летнего рыбака

Мужчина и представитель ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

На Волыни представители ГБР задержали начальника группы ТЦК, который мог избить 60-летнего мужчину во время способы его мобилизовать. Вследствие той представителя ТЦК пострадавший получил серьезные травмы, а суд уже принял некоторое решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГБР.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. В частности трое военных подошли к 60-летнему мужчине, который находился на рыбалке, после чего начали применять к нему физическую силу. Несмотря на то, что гражданин не подлежал мобилизации по возрасту, его силой заломили, в результате чего мужчина получил перелом руки со смещением.

Также, как установило следствие, один из представителей ТЦК использовал электрошокер и распылил потерпевшему в лицо перцовый баллончик, что привело к химическим ожогам глаз. Кроме этого, мужчине повредили колеса автомобиля, чтобы лишить его возможности покинуть место происшествия.

Сейчас сотрудники Государственного бюро расследований уже задержали начальника группы одного из отделов Ковельского районного ТЦК и СП, которого подозревают в применении чрезмерной силы к местному жителю.

Что сейчас решил суд

Как результат, начальнику группы ТЦК объявили подозрение по факту умышленного причинения телесных повреждений средней степени тяжести. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал ему меру пресечения - домашний арест.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Следователи также готовят сообщение о подозрении другим военнослужащим, которые могли быть причастны к этому инциденту.

