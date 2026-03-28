На Волині судять посадовця ТЦК за "мобілізацію" літнього рибалки

Чоловік і представник ТЦК.

На Волині представники ДБР затримали начальника групи ТЦК, який міг побити 60-річного чоловіка під час способи його мобілізувати. Внаслідок тій представника ТЦК постраждалий отримав серйозні травми, а суд вже ухвалив деяке рішення.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Зокрема троє військових підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі, після чого почали застосовувати до нього фізичну силу. Попри те, що громадянин не підлягав мобілізації за віком, його силоміць заламали, внаслідок чого чоловік отримав перелом руки зі зміщенням.

Також, як встановило слідство, один із представників ТЦК використав електрошокер і розпилив потерпілому в обличчя перцевий балончик, що призвело до хімічних опіків очей. Окрім цього, чоловікові пошкодили колеса автомобіля, щоб позбавити його можливості залишити місце події.

Наразі працівники Державного бюро розслідувань вже затримали начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП, якого підозрюють у застосуванні надмірної сили до місцевого жителя.

Що наразі вирішив суд

Як результат, начальнику групи ТЦК оголосили підозру за фактом умисного спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Суд, розглянувши клопотання слідства, обрав йому запобіжний захід — домашній арешт.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Слідчі також готують повідомлення про підозру іншим військовослужбовцям, які могли бути причетні до цього інциденту.

