На Кировоградщине осудили админов пабликов, которые сливали места ТЦК

СБУ задержали в Кировоградской области шестерых администраторов Telegram и Viber каналов, которые распространяли ложь о ВСУ и дискредитировали мероприятия мобилизации. Для большинства из них суд уже вынес приговоры.

Об этом заявила пресс-секретарь управления СБУ в Кировоградской области Юлия Ткач, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Кропивницкий".

Детали дела

По словам пресс-секретаря, фигуранты администрировали анонимные каналы в Telegram и Viber, через которые вбрасывали российскую пропаганду и искаженную информацию о ходе боевых действий.

"Через подконтрольные ресурсы подозреваемые распространяли сведения о местах вручения повесток, геолокации мобильных блокпостов, а также другую информацию, которая могла быть использована для уклонения от мобилизации и дестабилизации ситуации в регионе. Кроме этого, дискредитировали мероприятия мобилизации и распространяли манипулятивную российскую информацию", — добавила она.

Что сейчас решил суд

Как уточнила Юлия Ткач, всем задержанным инкриминировали подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УКУ — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также:

Резюмируя пресс-секретарь сказала, что в отношении четырех подозреваемых суды уже вынесли обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.

Как сообщало Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области оштрафовали лейтенанта ТЦК, который допустил отсутствие записей мобилизационных мероприятий с бодикамер.

Также мы информировали, что в Украине судят участницу "МастерШеф", поскольку та, вероятно, находясь на больничном на самом деле снималась в кулинарном шоу, или уклонялись от службы.