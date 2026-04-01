Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Кировоградщине осудили админов пабликов, которые сливали места ТЦК

Ua ru
Дата публикации 1 апреля 2026 03:32
Работники ТЦК и полицейские на улице. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

СБУ задержали в Кировоградской области шестерых администраторов Telegram и Viber каналов, которые распространяли ложь о ВСУ и дискредитировали мероприятия мобилизации. Для большинства из них суд уже вынес приговоры.

Об этом заявила пресс-секретарь управления СБУ в Кировоградской области Юлия Ткач, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Кропивницкий".

Детали дела

По словам пресс-секретаря, фигуранты администрировали анонимные каналы в Telegram и Viber, через которые вбрасывали российскую пропаганду и искаженную информацию о ходе боевых действий.

"Через подконтрольные ресурсы подозреваемые распространяли сведения о местах вручения повесток, геолокации мобильных блокпостов, а также другую информацию, которая могла быть использована для уклонения от мобилизации и дестабилизации ситуации в регионе. Кроме этого, дискредитировали мероприятия мобилизации и распространяли манипулятивную российскую информацию", — добавила она.

Что сейчас решил суд

Как уточнила Юлия Ткач, всем задержанным инкриминировали подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УКУ — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также:

Резюмируя пресс-секретарь сказала, что в отношении четырех подозреваемых суды уже вынесли обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.

Как сообщало Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области оштрафовали лейтенанта ТЦК, который допустил отсутствие записей мобилизационных мероприятий с бодикамер.

Также мы информировали, что в Украине судят участницу "МастерШеф", поскольку та, вероятно, находясь на больничном на самом деле снималась в кулинарном шоу, или уклонялись от службы.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации